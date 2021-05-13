كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على قصف المنشآت المدنية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت كتائب القسام في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن القصف القسامي الأخير "أصاب عدد من المباني بشكل مباشر، في منطقة تل أبيب وريشون لتسيون".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق نحو 1500 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقد تم اعتراض المئات منها.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.