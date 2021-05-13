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المغرب: العفو عن 810 سجناء من بينهم متهمون بالإرهاب

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دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وأشارت الوزارة في بيان لها أن من بين المشمولين بالعفو الملكي 12 سجينا من المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب "والذين شاركوا في الدورة السابعة من برنامج مصالحة استجابة من جلالته لملتمسات العفو التي سبق للمعنيين بالأمر رفعها بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب وتشبتهم بثوابت ومقدسات الأمة ومؤسساتها الوطنية".

وأضاف البيان أن من بين المشمولين بالعفو 17 سجينا من المدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة "أحداث الريف".

وأوضح البيان أن هذا العفو يأتي "اعتبارا من جلالته للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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