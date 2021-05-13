مرزوق الغانم يدعو إلى "عمل جماعي لفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني"

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا الغانم في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي إلى التركيز على "العمل الجماعي لفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني".

وقال الغانم: "أود أن اقترح، أن يقوم الاتحاد بتشكيل وفد برلماني لزيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتباحث معه للوصول إلى صيغة تتعلق بإجراءات عملية، تستهدف تسليط الضوء على ما يحدث في القدس وفضح ممارسات الاحتلال، كما اقترح أن يقوم الوفد بالاتصال أن أمكن، برؤساء المجاميع الجيوسياسية المختلفة في الاتحاد الدولي، لذات الغرض".

وأضاف: "أتمنى أن يبادر الاتحاد البرلماني العربي للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العربية وجمعيات الهلال الأحمر والمؤسسات الخيرية، لتنظيم حملة تبرعات شعبية واسعة، محددة الوقت والتاريخ، لدعم الصمود الفلسطيني بالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الغانم: "ليس جديدا ولا استثنائيا ما يفعله العدو الصهيوني في الأقصى وحي الشيخ جراح وحي العمود منذ فترة، فيما يتعلق بصلفه وغطرسته وتجاهله لكل المواثيق الدولية، كما أنه ليس جديدا ولا غريبا ما يقوم به الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص فيما يتعلق بصموده النبيل وصبره الجميل وجلده الطويل".

وأضاف الغانم: "الجديد هذه المرة، وربما كلنا لاحظنا ذلك، هو حجم التفاعل والتضامن والتعاطف والمؤازرة، ليس من الشعوب العربية والإسلامية فقط، بل كل شعوب العالم".

وتابع الغانم:

"من هذا المنطلق والمعطى، علينا أن نتحرك وأول هدف للتحرك يجب أن ينصب على (فضح العدو)، أقول فضح لأنه رغم كل الفضائح التي كشفت في السابق، كان هناك من بقي مغيبا نتيجة التعتيم الإعلامي في بعض بقاع العالم، أو واقعا أسير التزييف بسبب سياسات التضليل والتشويه".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.