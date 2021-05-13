حركة حماس تؤكد وجود اتصالات عربية وأممية لاحتواء التصعيد في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقال برهوم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "هناك اتصالات مصرية، قطرية وأممية مع حركة حماس وفصائل المقاومة لإنهاء العدوان على قطاع غزة".

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وأفاد برهوم أن الكرة في الملعب الإسرائيلي قائلا، "أخبرناهم -يقصد الجهات العربية والدولية- أن المشكلة في الاحتلال الإسرائيلي وليس في المقاومة التي تعمل على صد العدوان".

وأكد، أن هذه الوساطات ما زالت تصطدم "بهمجية الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر في غزة" على حد تعبيره.

وأشار برهوم إلى موقف حركة حماس الثابت من أي تهدئة مرتقبة في قطاع غزة، مؤكدا "نقول للوسطاء أيضا فليرفع العدو {إسرائيل} يده عن القدس والأقصى والشيخ جراح ويوقف العدوان على غزة".

وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن صحيفة يديعوت أحرنوت، خبرا مفاده الاقتراب من احتواء التصعيد في القطاع، وجاء في التقرير المنسوب "تطور إيجابي خلال محادثات وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء بين إسرائيل وحماس الذين قد يدخلون حيز التنفيذ قريبا من خلال وساطة أمريكا ومصر"، فيما لم يتسن التأكد من صحة التقرير.

ميدانيا، ما زال الوضع في حالة تصعيد مستمر لليوم الثالث على التوالي، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في قطاع غزة، تركزت في شمال القطاع، خاصة مدينة الشيخ زايد التي قصفت بعشرات الصواريخ خلال الليلة.

وفي نفس الوقت، استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، خاصة البلدات الواقعة على الحدود المحاذية للقطاع، والتي يطلق عليها "غلاف غزة".