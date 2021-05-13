شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يؤكد أهمية قطاع السياحة في إطار الاقتصاد المُنتِج للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية السياحة في الاقتصاد المُنتِج، مشيرا إلى أن لبنان يمتلك كافة المقومات السياحية الطبيعية والإنسانية والحضارية التي تجذب السياح من دول العالم إليه.

جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم الأربعاء، مع وزير السياحة رمزي مشرفيه ووفد من ممثلي القطاعات السياحية اللبنانية.

وقال عون إنه سيفعل ما يلزم من أجل إعادة تنشيط عمل قطاع السياحة على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما مع بدء الخروج التدريجي من أزمة وباء كورونا، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي لديه هو إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس مُنتِجة سليمة.

من جانبه، قال وزير السياحة إن الحكومة وافقت على أن تقتصر حالة الإغلاق العام للحد من انتشار وباء كورونا خلال عيد الفطر على يومين فقط، على أن يتم تمديد ساعات عمل المطاعم ابتداء من يوم السبت المقبل حتى الساعة الـ 12.30 ليلا بدلا من الـ9 مساء، إلى جانب اتخاذ الحكومة قرارا باستيفاء الفنادق تعرِفتها بالعملات الأجنبية للأجانب الذين يأتون إلى لبنان، أما بالنسبة للأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، فستبقى التعرِفة بالليرة اللبنانية.

وفي تصريح عقب اللقاء، أعرب وزير السياحة عن أمله في أن يتوصل السياسيون اللبنانيون لحلول للأزمات القائمة في أقرب وقت ممكن من خلال تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار أن الوضع السياسي المضطرب يؤثرا كثيرا في السياحة، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية في لبنان مستقرة.