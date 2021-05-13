شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تعتقل 5 أشخاص وتصادر 6 أطنان من الحشيش فى طانطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن في المغرب من ضبط 6 أطنان و503 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بمدينة طانطان، والقبض على 5 أشخاص، أحدهم مطلوب أمنيا، وذلك لارتباطهم بشبكة إجرامية تعمل في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن المغربي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هذه العملية بالتزامن في عدة مناطق مختلفة، حيث تم القبض على المتورطين بمدينة طانطان، وتم العثور على 186 رزمة من مخدر الحشيش في أماكن متفرقة بإجمالي وزن يزيد عن 6 أطنان.

وبحسب، أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط في مختلف الأماكن عن ضبط مبالغ مالية كبيرة، وثلاثة زوارق مطاطية أحدها موصول بمحرك، وجهاز للكشف عن الأجسام المعدنية، ومنظار للرؤية عن بعد، وجهازين للهاتف يعملان بالأقمار الاصطناعية، وسبع سيارات للدفع الرباعي، وخمس لوحات مزورة لترقيم السيارات، علاوة على بندقية صيد وتسعة عشر خرطوشة وسلاح ناري للإنذار محشو بأربع عيارات.