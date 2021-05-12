شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقيت صلاة العيد بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة محافظة جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن أسماء ومواقع جوامع ومصليات عيد الفطر في المحافظة. ونشرت أمانة جدة أسماء ومواقع الجوامع والمصليات المخصصة للصلاة عيد الفطر، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). يذكر أن أوقات صلاة عيد الفطر تختلف فيما بين مناطق المملكة على النحو التالي: • صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة 5:58 صباحا. • صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 5:53 صباحا. • صلاة العيد في الرياض الساعة 5:25 صباحا. • صلاة العيد في الدمام الساعة 5:08 صباحا. • صلاة العيد في أبها الساعة 5:52 صباحا. • صلاة العيد في حائل الساعة 5:40 صباحا. • صلاة العيد في حازان الساعة 5:54 صباحا.

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