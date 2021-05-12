شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يكشف أحدث طرق «الابتزاز الإلكتروني».. وطرق الوقاية منها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني فيصل السيف، من طرق الابتزاز الإلكتروني وسرقة الأموال عبر التقنيات الحديثة والإعلانات والروابط الخادعة.

وقال السيف، خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن عمليات الابتزاز التي تتم حالياً تكون من خلال إرسال الأرقام السرية لجميع الحسابات الخاصة بالشخص على الإيميل الخاص به، ثم يطلب منه تحويل مبالغ مالية معينة أو يتم نشر كل بياناته على مواقع التواصل.

وأضاف السيف أن بيانات الأشخاص يتم عرضها للبيع عبر مواقع رسمية مقابل مبالغ مالية من أصحاب عمليات الابتزاز، مبيناً أن عملية البيع تكون مقابل عملة مشفرة، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى البائع أو المشتري.

وأشار إلى أن أساليب وطرق سرقة الأموال في التقنيات الحديثة تكون من خلال الإعلانات المضللة والروابط الخادعة مثل إعلان شراء أسهم، إضافة إلى ذلك سرقة بيانات الأشخاص على الواتساب وضمهم داخل مجموعات ومن ثم طلب الأموال منهم بأسماء وهمية لأصدقائهم.

ونصح الخبير التقني فيصل السيف، من تعرض لعملية ابتزاز بتقديم بلاغ إلى الجهات المختصة إذا كان الابتزاز صريحاً وعلنياً وموجوداً مثلما يحدث في “سناب شات”، كما نصح بتجاهل الإيميلات التي تطلب من الشخص ضرورة الرد.