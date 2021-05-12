متطرفون إسرائيليون يهاجمون مواطنين عربا في عدد من المدن والبلدات.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. فقد هاجمت عصابة "لافاميليا" المؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محالا تجارية يملكها عرب في مدينة بات يام جنوب تل ابيب، واعتدت على أصحابها بالضرب.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو من وسائل إعلام عربية ومحلية ورواد في منصة "تويتر" عن الحادثة.

وتعرض مواطن عربي لاعتداء بالحجارة من قبل عنصريين يهود في مدينة طبريا.

بينما القى متطرفون يهود قنابل صوت على مواطنين عرب في مدينة حيفا، وهاجم عنصريون يهود الجامع العمري الكبير في مدينة اللد.

إلى ذلك أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإدخال الجيش الى هذه المدن بذريعة "وضع حد للفوضى فيها".

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ولازالت الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل قصف العمارات والشقق السكنية، وشنت آخر هجماتها في فترة المساء لتدمير برج "الشروق" وسط مدينة غزة، المكون من 14 طابقا، ويضم العديد من المكاتب التجارية والصحفية، بما فيها مكاتب محطات فضائية عربية ودولية.

وفي الجهة المقابلة، أعلنت كتائب القسام، في بيان، عن قصف عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 130 صاروخا، رداً على قصف برج "الشروق" و"كردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام"، حسب البيان.

كما قامت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع قذاع غزة، في تمام الساعة التاسعة مساء.