الأمم المتحدة تدعو لمضاعفة لقاحات كورونا وتوزيعها بشكل أكثر عدلا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال إفادة صحفية بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، بحسب "رويترز".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "من غير المقبول على الإطلاق العيش في عالم تستطيع فيه الدول المتقدمة تحصين أغلب مواطنيها في حين لا تستطيع الدول النامية الحصول على جرعة واحدة".

وحذر المسؤول الأممي من مخاطر تحورات الفيروس مع انتشار سلالات جديدة "كالنار في الهشيم" في مناطق مختلفة من العالم النامي.

وقال غوتيريش إن: "من مصلحة الجميع حصول كل الناس في كل مكان على اللقاح".

ودعا إلى مضاعفة الطاقة العالمية لإنتاج اللقاحات وفي نفس الوقت إلى توزيعها بشكل أكثر إنصافا.