ملك السعودية يعلن موقفه من الممارسات الإسرائيلية في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العاهل السعودي إدانته الشديدة للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد ملك السعودية على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

​يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على القطاع إلى 65 شخصا بينهم 16 طفلا و5 نساء وإصابة 365 بجراح مختلفة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.