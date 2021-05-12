لافروف يعول على الجهود الأممية لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لافروف عقب المباحثات مع غوتيريش: "يقتل الناس من الجانبين، وتستمر الأعمال أحادية الجانب، والتي سبق أن دعت رباعية الوسطاء الدوليين لتجنبها. أرى أننا توصلنا اليوم إلى وجهة نظر مشتركة تتمثل في أن عقد اجتماع رباعية الوسطاء الدوليين - روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة - الاتحاد الأوروبي تعتبر مسألة أولوية".

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وتابع لافروف مؤكدا: "نحن نعول على الأمين العام بمثابة منسق عمل الرباعية ببذل جهود لعقد هذا اللقاء في أسرع وقت".

وفقًا للافروف، من الأسهل القيام بذلك بدلاً من التجمع في صيغ أخرى، مع عدد أكبر من المشاركين.

وأشار إلى "ثقته في أن الأمين العام، منسق اللجنة الرباعية، يحاول تنظيم مثل هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن في إطار عمله مع الأطراف".

وأضاف لافروف "قلنا إنه من المستحسن عقد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية".

وختم: "آمل أن يتمكن الأمين العام بخبرته ومهارته الدبلوماسية من تهيئة الظروف اللازمة لذلك".

بدوره أعلن الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بزيارة إلى موسكو، عن الحاجة إلى وقف تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال غوتيريش عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء: "الآن يجب أن نعمل على تهدئة الصراع من أجل حماية أرواح المدنيين الذين يقتلون في هذه الظروف غير المقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن تصعيد الموقف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مأساوي.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على قيام الطيران الإسرائيلي بتدمير برج الشروق وسط غزة.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، و335 جريحًا وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.