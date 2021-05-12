إعلام: مقتل 4 مواطنين فلسطينيين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، استهدفت "طائرات الاحتلال" مجموعة من المواطنين في أحد شوارع المخيم ما أدى إلى "استشهاد المواطنين الأربعة" وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى القريب.

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وأضافت الوكالة أن طواقم الإسعاف "عثرت على جثة أحد الشهداء الذين ارتقوا خلال غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة قبل يومين وتم نقله إلى مستشفى بيت حانون الحكومي".

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية آخر تحديث لحصيلة القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الصحة في بيان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة إلى 65 شخصا بينهم 16 طفلا و 5 نساء وإصابة 365 بجراح مختلفة.

ولا زالت الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل قصف العمارات والشقق السكنية، وشنت آخر هجماتها في فترة المساء لتدمير برج "الشروق" وسط مدينة غزة، المكون من 14 طابقا، ويضم العديد من المكاتب التجارية والصحفية، بما فيها مكاتب محطات فضائية عربية ودولية.