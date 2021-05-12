شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 41 شخصا وإصابة 1274 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 41 شخصا مصرعهم وأصيب 1274 آخرون خلال الأسبوع الماضي في حوادث مرورية بالجزائر، بحسب حصيلة أعلنتها الحماية المدنية الجزائرية اليوم الأربعاء.

وبحسب الحصيلة ذاتها، فإن أكبر عدد للضحايا كان في ولاية الجلفة (شمال) بواقع وفاة 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين إثر 27 حادثا مروريا.

كما نفذت وحدات الحماية المدنية 1067 تدخلا لإخماد 530 حريقا مختلفا و6170 تدخلا فـي نفس الفترة لتغطية 5338 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، نظمت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 470 عملية توعية للمواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 333 عملية تعقيم عامة شملت عدة منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.