شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى ونجله فى اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطن فلسطينى وابنه، مساء اليوم الأربعاء، بجروح جراء اعتداء للمستوطنين على منزلهم جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا بالحجارة والعصي منزل المواطن أسامة حمامدة قرب قرية ماعين شرق يطا، ما أدى إلى إصابته ونجله بجروح ورضوض.

وفي سياق متصل، وجه نشطاء فلسطينيون نداء للمواطنين على خطوط التماس، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تحسبا لاعتداءات المستوطنين بعد نشر دعوات من قبل مجموعات يمينية متطرفة تدعوا المستوطنين إلى ذلك.