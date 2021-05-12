شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يشن 15 غارة جوية على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة جوية، في آن واحد على مناطق متفرقة من مدينة غزة، في مواصلة متعمدة للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي - الليلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وعدد من الجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مفترق السرايا – مجمع أبو خضرة الحكومي في غزة.