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الطيران الإسرائيلى يشن 15 غارة جوية على مناطق متفرقة من غزة

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القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة جوية، في آن واحد على مناطق متفرقة من مدينة غزة، في مواصلة متعمدة للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي - الليلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وعدد من الجرحى.
كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مفترق السرايا – مجمع أبو خضرة الحكومي في غزة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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