شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى السعودى يؤكد موقف بلاده الثابت والمناصر للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن موقف بلاده ثابت ومناصر للقضية الفلسطينية -قضية العرب الأولى.

وقال رئيس مجلس الشورى السعودي - خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي "لبحث الأوضاع التي تمر بها القدس الشريف (المسجد الأقصى) التي عقدت عبر الاتصال المرئي"، اليوم الأربعاء إن المملكة تواصل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي دعمها على مختلف الأصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته.

ودعا البرلمانات العربية إلى القيام بدورها لإدانة ما يحدث في القدس الشريف وما يتعرض له الفلسطينيين من اعتداءات في أبشع صورها، وممارسة المسؤوليات تجاه القضايا العربية والإسلامية في جميع المنابر والمحافل الدولية.