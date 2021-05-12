عباس: لا سلام مع إسرائيل دون القبول بالقدس عاصمة لفلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله ــ سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية: "لا سلام دون القدس وهي عاصمة دولة فلسطينية ولا بديل عنها".

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وأضاف عباس: "لن نقبل بالأمر الواقع الذي تريد أن تفرضه دولة الاحتلال بالقدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني".

وشدد الرئيس الفلسطيني على رغبة الفلسطينيين في مستقبل بلا احتلال وبلا عدوان وبلا استيطان ومستوطنين.

وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف لاتخاذ القرارات ودراسة وقف الاتصالات مع عدد من الجهات قد تكون من بينها الولايات المتحدة.

وتابع عباس مخاطبا الولايات المتحدة وإسرائيل: "وقبل الختام اقول لأمريكا واسرائيل ارحلوا عنا".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على القطاع إلى 65 شخصا بينهم 16 طفلا و5 نساء وإصابة 365 بجراح مختلفة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.