المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصادق على توسيع العمليات ضد غزة

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وكانت جلسة الكابينيت الإسرائيلي قد عقدت مساء اليوم الأربعاء لبحث التوتر مع غزة.

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وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل 60 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

وأصيب 6 اسرائيليين بجروح متفاوتة الخطورة جراء سقوط صاروخ على مدينة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد "أصيب 6 إسرائيليين بجروح متفاوتة بين حرجة وحرجة للغاية جراء سقوط صاروخ على مدينة سديروت".