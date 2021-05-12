"سرايا القدس" تطلق عشرات الصواريخ مساء صوب مستوطنات الغلاف

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله- سبوتنيك. وعلى الأثر تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان، ووقعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد العربية شرق تل أبيب، وكذلك في الرملة ويافا.

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من جانب آخر، لقي فلسطينيان اثنان مصرعها في غارة إسرائيلية شرق مدينة غزة، ما يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 62 شخصا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي قبل 3 أيام.

فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ستة في هذه المواجهات، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب من قواته اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي بمحاذاة السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وأشعلت أسابيع من الاشتباكات العنيفة في القدس الشرقية أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل والمقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، على خلفية احتجاج شبان فلسطينيين على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.