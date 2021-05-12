شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 مستوطنين فى قصف لحركة الجهاد بغزة على مدينة سديروت الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة 7 مستوطنين إسرائيليين في مدينة سديروت بعد قصفها من سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 56 شهيدا من بينهم 14 طفلا و5سيدات و335 إصابة.

وحسب وكالة أنباء فلسطين، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا فى حى الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما ذكر إعلام إسرائيلى، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيرسل مبعوثا غداً للتهدئة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا فى حى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات فى صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

وكانت غارتين استهدفتا دراجة نارية شرق خان يونس وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفرق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسى فى البلدة لتلقى العلاج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.