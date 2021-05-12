شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد دعمه للشعب الفلسطينى فى الدفاع عن حقوقه المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وقوف العراقيين مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.

وقالت مستشارية الأمن العراقي - في بيان وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الأربعاء/ - إن الأعرجي زار السفارة الفلسطينية ببغداد ممثلًا عن رئيس الوزراء العراقي للتعبير عن موقف الحكومة العراقية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا وقوف العراقيين جميعا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه المشروعة.