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قوات الاحتلال تكثف انتشارها فى "الشيخ جراح" تمهيدا لاقتحامه من المستوطنين

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القاهرة - سامية سيد - كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، من تواجدها العسكري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن حالة من التوتر سادت في حي الشيخ جراح، عقب وصول أعداد من المستوطنين المقتحمين إلى المكان، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال حاولت إخلاء المنطقة من المتضامنين مع الأهالي المهددين بالإخلاء من منازلهم بالحي لصالح الاستيطان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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