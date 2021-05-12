شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تكثف انتشارها فى "الشيخ جراح" تمهيدا لاقتحامه من المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، من تواجدها العسكري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن حالة من التوتر سادت في حي الشيخ جراح، عقب وصول أعداد من المستوطنين المقتحمين إلى المكان، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال حاولت إخلاء المنطقة من المتضامنين مع الأهالي المهددين بالإخلاء من منازلهم بالحي لصالح الاستيطان.