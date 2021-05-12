شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحاولون إحراق المسجد العمرى الكبير بمدينة اللد الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط مواطنون فلسطينيون محاولة مستوطنين إحراق المسجد العمري الكبير في مدينة اللد.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أظهرت مقاطع فيديو مناشدات بثت عبر سماعات المسجد لحمايته من هجمة للمستوطنين الذين حاولوا إضرام النار فيه.

كما هاجم مستوطنون محالا تجارية لمواطنين فلسطينيين في المدينة وحطموا واجهاتها.

وفى السياق نفسه، حطم اسرائيليون محالا تجارية لمواطنين فلسطينيين في مدينة يافا مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبثت عبر قنوات فضائية قيام اسرائيليين ملثمين ومنهم فتية بتحطيم واجهات محال تجارية لمواطنين فلسطينيين في يافا.