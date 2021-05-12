شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان فى كلمته بمناسبة العيد: السعودية منذ تأسيسها تعمل على نبذ التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، المسلمين بعيد الفطر المبارك، قائلا: نفخر بمساهمة بناتنا ضمن قوات أمن الحج والعمرة، موضحًا أن اللقاحات ستعمل على تحصين المجتمع من الجائحة.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمة له بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأذاعتها قناة العربية: نبذل الغالى والنفيس لخدمة المعتمرين والحجاج وزوار الحرمين، موضحًا أن السعودية تعمل منذ تأسيسها على نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.

وتابع خادم الحرمين الشريفين: متفائلون بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي، ونأمل أن تتجاوز شعوب العالم ما ألم بها من محن، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز تعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة، من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب ومساندة الأشقاء والأصدقاء، وتعلن دائماً وقوفها مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم.

وأوضح أن مواجهة جائحة كورونا التي حلت بالعالم تتطلب منا جميعاً الالتزام بالتدابير الصحية التي تعلنها وزارة الصحة، وبالتباعد الاجتماعي، وضرورة أخذ اللقاحات، مما سيعمل بحول الله على تحصين مجتمعنا العزيز من مواطنين ومقيمين، مواصلين العمل ضمن المجموعة الدولية لمواجهة هذا الوباء، تأكيداً لدور المملكة الإنساني، للمحافظة على ما تحقق من منجزات وتجاوز جميع آثار الجائحة بشكل كامل بإذن الله تعالى.