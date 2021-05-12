شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك بمشيئة الله، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد الى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، والشرقية.

كما تشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله تعالى، الأجزاء الجنوبية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.