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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة عسير وجازان بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأعلنت المديرية عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل ( سراة عبيده، ظهران الجنوب ) حتى الساعة 11 مساءً .
وأضاف الدفاع المدني أنه ورد أيضا تنبيهاً متقدماً من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( الدائر، العارضة ، الحرث، فيفا، هروب، الريث ) حتى الساعة 10 مساءً .
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