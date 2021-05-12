وكالة: زيارة لمبعوث أمريكي إلى فلسطين وإسرائيل خلال أيام

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن المبعوث الأمريكي سيزور رام الله وإسرائيل لعقد اجتماعات مع مسؤولين من كلا الطرفين.

ولفتت المصادر إلى أن المبعوث هو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية كان خلال الأشهر الماضية على اتصال مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية.

هذا وأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وأدان "الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها "حماس" والجماعات الأخرى، بما في ذلك تلك التي تستهدف القدس وتل أبيب".

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وأعرب سوليفان عن "دعم الرئيس جو بايدن الراسخ لأمن إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها وحماية المدنيين في آن معا"، كما أعرب عن تشجيع الولايات المتحدة للخطوات نحو استعادة هدوء دائم.

كما تحدث سوليفان أمس مع الحكومة المصرية بشأن الوضع في غزة والقدس، وناقش الطرفان الخطوات الرامية إلى استعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة واتفقا على مواصلة الاتصال الوثيق.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية برجين سكنيين أخرهم برج الجوهرة وقبله برج هنادي اللذين يقطنهما مدنيون.

وجراء ذلك تواصل المقاومة الفلسطينية رشاقتها الصاروخية باتجاه إسرائيل بعد أن حذرت المقاومة من استهداف المباني المدنية لترد بقصف تل أبيب والنقب ومدن أخرى في إسرائيل.

وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى وقد خلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.