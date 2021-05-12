إعلام إسرائيلي: إصابة 6 في حالة حرجة بعد سقوط صواريخ من غزة على سديروت

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية فان "إصابة 6 إسرائيليين بجروح متفاوتة بين حرجة وحرجة للغاية جراء سقوط صاروخ على مدينة سديروت".

وقيل، بحسب وسائل إعلام، إن أحد الإسرائيليين قد قتل لكن السلطات المحلية لم ترسل أي تأكيد رسمي.

واستهدف الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق وسط غزة ودمره بشكل كامل، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

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وردا على ذلك قامت كتائب القسام بقصف عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخاً رداً على قصف برج الشروق وكرد أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام، بحسب ما أعلنته الكتائب في بيان لها.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية برجين سكنيين قبل ذلك، أخرهم برج الجوهرة وقبله برج هنادي حيث يقطنهما مدنيون.

وجراء ذلك تواصل المقاومة الفلسطينية رشاقتها الصاروخية تجاه إسرائيل بعد أن حذرت المقاومة من استهداف المباني المدنية لترد بقصف تل أبيب والنقب ومدن أخرى في إسرائيل.

وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى وقد خلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.