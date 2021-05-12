وكالة: حدث جديد يكشف عن نقلة نوعية في العلاقات بين قطر الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب "رويترز"، فإن هذه ستكون أول شحنة من قطر إلى الإمارات منذ منتصف 2017، الأمر الذي يسلط الضوء على تحسن العلاقات بين البلدين.

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وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قد قطعت العلاقات مع قطر في منتصف 2017 على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، وهي التهمة التي تنكرها.

غير أن الإمارات أعادت هذا العام فتح جميع منافذ العبور البرية والبحرية والجوية مع قطر بعد إعلان الرياض عن إنهاء الخلاف بين الدول العربية الخليجية وقطر خلال قمة عقدت في السعودية.

وقبل المقاطعة اعتادت قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الإمارات في فصل الصيف الذي يزيد فيه الطلب على توليد الكهرباء.

وأفادت البيانات اليوم لأربعاء بأن الناقلة التي تحمل اسم "الغارية" حمّلت شحنة من راس لفان في العاشر من مايو/ أيار وهي الآن راسية لكنها تشير إلى أنها من المقرر أن تفرغ الشحنة في جبل علي بالإمارات.

وقالت ريبيكا تشيا، المحللة لدى كبلر، إن ناقلة غاز طبيعي مسال أخرى تحمل اسم "القطارة"، جرى تحميلها من راس لفان في الخامس من مايو/ أيار، كانت قد أشارت أيضا في البداية إلى أن وجهتها جبل علي، لكنها تحولت إلى آسيا. وأضافت أن "قطر غاز" كانت تستأجر كلتا الناقلتين لفترة طويلة.

وأظهرت بيانات شحن على رفينيتيف أيكون، أن قطر استأنفت أيضا صادراتها الشهرية من المكثفات إلى الإمارات منذ فبراير/ شباط.

وأفادت البيانات بأن صادرات المكثفات القطرية إلى الإمارات قفزت إلى 1.7 مليون برميل في أبريل/ نيسان ارتفاعا من 287 ألف برميل في فبراير/ شباط.