تل أبيب: بلينكن يؤكد لنتنياهو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله- سبوتنيك. وذكرت الحكومة في بيان لها، أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي بحثا فيه التصعيد الأمني في قطاع غزة.

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وأوضح البيان أن نتنياهو شكر بلينكن على ما وصفه بالدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي ضد قطاع غزة إلى 53 قتيلا، بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "ارتفاع أعداد الشهداء إلى 53 بينهم 14 طفلا و3 سيدات و320 إصابة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في وقت سابق من اليوم، أن الوزارة تعاني نقصا حادا بالأدوية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

في المقابل بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 6 قتلى في المواجهات الدائرة مع الفلسطينيين، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب من قواته اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي بمحاذاة السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.