الطيران الإسرائيلي يدمر برج "الشروق" وسط مدينة غزة..فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشن الجيش الإسرائيلي أكثر من 5 غارات على البرج، الذي يقع في شارع عمر المختار الرئيس في مدينة غزة، ما أدى لتدميره بالكامل.

ويضم البرج المكون من 12 طابقا، مكاتب صحفية، ومؤسسات إعلامية عدة، من بينها قناة وإذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس.

وهذا هو البرج الثالث الذي تدمره إسرائيل، بعد برج "هنادي"غرب مدينة غزة، وبرج "الجوهرة" وسط المدينة.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية برجين سكنيين أخرهم برج الجوهرة وقبله برج هنادي اللذين يقطنهما مدنيون.

وجراء ذلك تواصل المقاومة الفلسطينية رشاقتها الصاروخية باتجاه إسرائيل بعد أن حذرت المقاومة من استهداف المباني المدنية لترد بقصف تل أبيب والنقب ومدن أخرى في إسرائيل.

وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى خلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.