"حماس" تؤكد مقتل عدد من كبار قادتها الميدانيين نتيجة هجمات إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق -

وقتل أيضا جمعة طحلة، رئيس الوحدة الإلكترونية لحركة "حماس" والمسؤول أيضا عن تحسين دقة الصواريخ ، ورئيس الأبحاث والذخائر جمال زبدة، وحازم خطيب، كبير مهندسي الإنتاج في الحركة، حسبما صرح به الشاباك ووفقا لما نقله موقع قناة "فرانس 24" الفرنسية.

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وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) إنهم "قاموا بتنفيذ عملية معقدة ضد قادة عسكريين في حركة "حماس" تم خلالها تصفية قادة في هيئة "أركان كتائب القسام" في غزة وخان يونيس، يعتبرون مقربين جدا من قائد الذراع العسكري للحركة، محمد شيف"، وفقا لما نقله موقع "أي 24 نيوز" الإسرائيلي.

كما أعلن الشاباك: "أن أكثر من عشرة أعضاء آخرين في قسم البحث والتطوير التابع لحركة "حماس" قتلوا أيضا في غارة دمرت منشآتهم.