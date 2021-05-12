كتائب القسام تعاود القصف بـ130 صاروخا وأنباء عن إصابة إسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - واستهدف الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، برج "الشروق" وسط غزة ودمره بشكل كامل، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

وأوضح المراسل أنه قبل قصفه بالطيران الحربي تم استهداف البرج بصاروخ من طائرة مسيرة تمهيداً لقصفه، موضحًا أن البرج يضم مكاتب صحفية عربية ودولية ومكاتب مؤسسات إنسانية.

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وأفاد الإعلام الإسرائيلي، عن إصابة اسرائيلي بجروح حرجة من صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط في مدينة سديروت المتاخمة للقطاع.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن توجيه رشقة بـ15 صاروخاً نحو ديمونا في إسرائيل .

واعترضت القبة الحديدية صواريخ أطلقت من غزة في سماء أسدود وعسقلان.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية برجين سكنيين قبل ذلك، هما برج الجوهرة وقبله برج هنادي اللذين يقطنهما مدنيون.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل 56 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، و335 جريحًا وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.