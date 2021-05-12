إسرائيل تفرض حظر تجوال في مدينة اللد على ضوء مواجهات الأيام الماضية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر التجوال في مدينة اللد من الساعة الثامنة مساء لغاية الرابعة فجرا على ضوء المواجهات العنيفة في الأيام الماضية .

كما أشارت التقارير، إلى أن رئيس بلدية مدينة إيلات قرر فتح الملاجئ كافة بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة .

هذا وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

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وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل 53 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

ويوم أمس، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتكثيف الضربات العسكرية، والرد بقوة على الفصائل الفلسطينية.

السلطات في غزة أعلنت فجر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية إلى 56 قتيلا بينهم 14 طفلًا و5 سيدات و335 إصابة، بينما أطلقت الفصائل أكثر من 300 صاروخ جديد على إسرائيل.

ردود فعل دولية

وفي سياق الردود الدولية على هذه التطورات، أعرب الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن القلق البالغ حيال الاشتباكات وارتفاع أعداد القتلى؛ ودعيا الأطراف إلى التهدئة وخفض التوتر، وحل القضايا بطريقة سلمية.

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بدورها، ‏المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، أعربت عن قلقها البالغ جراء تصاعد توتر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والمناطق الإسرائيلية المحيطة؛ مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي، لتهدئة الأمور ووقف العنف.

ودعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إنهاء التصعيد "الخطير" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أهمية حماية المدنيين خاصة الأطفال خلال المواجهات الجارية بين الطرفين.

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل والفلسطينيين، على تجنب سقوط ضحايا مدنيين.