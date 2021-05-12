شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب رابع، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في أحد شوارع المخيم ما أدى إلى استشهاد المواطنين الثلاثة وإصابة آخر يجروح خطيرة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى القريب.

وأضاف مراسلنا أن طواقم الإسعاف عثرت على جثة أحد الشهداء الذين ارتقوا خلال غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة قبل يومين وتم نقله إلى مستشفى بيت حانون الحكومي.