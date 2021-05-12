شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ من مخلفات داعش فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، العثور على صواريخ من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابية بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود مخبأ يضم مجموعة من الصواريخ في صحراء الحريجية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تحركت دوريات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 39 نحو المخبأ.

وأوضحت أنه تم ضبط بداخل المخبأ 33 صاروخ جهنم محلي الصنع يعود لعصابات داعش الإرهابية، منوهًا بأن دوريات هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة.