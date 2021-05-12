شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: 4422 موظفا خدموا زوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مجهود كبير من أجل توفير أفضل خدمات لزوار الحرم المكي من المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان، ووزعت رئاسة الحرمين عمالها في كافة أرجاء المسجد الحرام لتسهيل الخدمات والتحرك على الوافدين، فضلا عن الاجراءات المستمرة لعمليات التعقيم والطهارة للحرم وباقي المزارات المقدسة.



العمال يطوقون الحرم

وأعلنت رئاسة شئون الحرمين، أن 4422 موظف وموظفة، جندتهم رئاسة شؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ونشر الحساب الرسمي على حسابها الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من انتشار العمال فى كل مكان بالمسجد الحرام، وتوجيه الارشادات لزوار الحرم وتنظيم الحركة والخدمات على وافدي المسجد الحرام.



العمال يقفون على ابواب الحرم



خدمات المسجد الحرام

ورمضان هو شهر الخير والبركة بالنسبة للمسلمين، فيه يسعى الكل جاهدا للحصول على أكبر قدر من بركته والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وفعل الخيرات، كما يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ويستحَب أيضاً الاجتماع في المساجد من أجل تلاوته، لقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - : (ما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ).



توجيه الزوار

وتوثيقًا لبعض اللحظات الإيمانية فى هذا الشهر الكريم، نشر الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، مجموعة من الصور توضح اللحظات الخاصة المسلمين فى الحرم المكى التى يسعون فيها إلى التقرب لله في هذا الشهر المبارك بقراءة آيات القرآن الكريم وأداء الصلوات، وذلك سيرًا على خطى السلف الذين كان اجتهادهم عجيب في قراءة القرآن في رمضان، واللذين لم يكونوا ينشغلون بغيره.