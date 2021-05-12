ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين لـ 6 بعد مقتل رقيب على حدود غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "أي 24 نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي تحقق من أن الشخص الذي قتل في وقت مبكر اليوم في قصف بصاروخ منطلق من قطاع غزة هو أحد جنوده.

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وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الرقيب يدعى عمير طبيب (21 عاما)، وكان يشارك في عمليات أمنية عندما تعرضت وحدته العسكرية لقصف بصاروخ انطلق من غزة.

وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أنه بمقتل هذا الشخص ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ستة.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تحديث جديد، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 53 قتيلا، بينهم 14 طفلًا و3 نساء و320 إصابة.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.