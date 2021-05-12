مخالفا دار الافتاء.. داعية تونسي يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الداعية المثير للجدل،محمد الهنتاتي، في فيديو، نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "إنّ صيام يوم العيد محرم شرعا في الإسلام"، مضيفا أن "رؤية هلال شهر شوّال في دول النيجر والسينيغال ومالي وليبيا، يعني أن اليوم هو عيد الفطر، اعتمادا على الحديث النبوي "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته".

وظهر الهنتاتي وهو يشرب الماء والحليب، وذلك بالتزامن مع آذان الفجر في مدينة تونس، معتبرا أن من سنن العيد شرب الماء قبل صلاة العيد، والفرح بقدومه، ثم همّ إلى أداء الصلاة.

كما كتب الهنتاتي منشورا، هنأ فيه أصدقاءه وكل المسلمين بحلول عيد الفطر، وذلك للمرة الثانية، بعد أن أفطر في آخر أيام شهر رمضان من العام الماضي.

وكان مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ قد أعلن أن غدا الخميس هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية الهلال في مراكز الرصد، وبعد أن أكدت هيئات فلكية استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء.