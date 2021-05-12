شكرا لقرائتكم خبر عن وفا: الاحتلال الإسرائيلى يقصف برج الشروق فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق في منطقة الرمال غرب مدينة غزة بعدد صواريخ.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرة (أف 16) إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ صوب البرج المكون من 13 طابقا، ويضم مكاتب العديد من المؤسسات الإعلامية والمحال التجارية والشقق السكنية، ما أدى لإلى تدمير أجزاء كبيرة منه حتى إعداد الخبر.

يشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، تم قصف 3 أبراج في قطاع غزة.