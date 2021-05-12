شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدعو لوضع حد للتصعيد الإسرائيلى الفلسطينى لتفادى نزاع أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الاتحاد الأوروبي الفلسطينيين والإسرائيليين، على ضبط النفس وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وذلك على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بممارسة ضبط النفس واستخدام القوة بشكل متناسب، موضحة أنها تعمل مع كل الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع في القدس وغزة بشكل عاجل.