شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تصدر بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، اعتبارًا من تاريخ 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021م.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه إلحاقا للقرار الصادر في 29 مارس 2021م، والخاص بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة %40 من الطاقة الاستيعابية للملاعب، اعتبارا من تاريخ 5

شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد الصادرة في حينه، فقد أصدرت وزارة الرياضة، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، والذي تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية المهمة التباعد ولبس الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.

وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية، وفقا لما يظهر في تطبيق (توكلنا)، على النحو التالي:

أولا/ محصن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح.

ثانيا/ محصن جرعة أولى: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح.

ثالثا/ محقن متعافي: من أصيب بالفيروس وتعافي، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.

كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 سنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق (توكلنا) غير مصاب أو غير مخالط.

وأوضحت وزارة الرياضة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البروتوكول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).