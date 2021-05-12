بموافقة الأسد... ظريف يعلن افتتاح القنصلية الإيرانية في حلب السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ظريف، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء: إننا "نتطلع بأن يسهم ذلك في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين".

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وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن تقديره لكرم الضيافة الذي لقيه من الحكومة والشعب السوريين، خلال زيارته الحالية لهذا البلد، كما هنا مسبقا بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صباح اليوم الأربعاء إلى دمشق، وذكرت الوكالة الرسمية للانباء "سانا"، أن ظريف سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في الدولة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

ووصف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، زيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى دمشق بأنها "مهمة"، وتأتي في وقت دقيق يمر به البلدان والمنطقة، وفي خضم تصاعد السياسات العدوانية، من قبل الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.