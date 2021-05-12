اخبار الخليج

كتائب القسام تعلن عن توجيه رشقة بـ15 صاروخا نحو ديمونا في إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نشرت "شبكة القدس"، فإن "كتائب القسام" أعلنت عن توجيه هذه الضربة الى مدينة ديمونا.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تحديث جديد، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 53 قتيلا، بينهم 14 طفلًا و3 نساء و320 إصابة.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا