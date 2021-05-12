كتائب القسام تعلن عن توجيه رشقة بـ15 صاروخا نحو ديمونا في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نشرت "شبكة القدس"، فإن "كتائب القسام" أعلنت عن توجيه هذه الضربة الى مدينة ديمونا.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تحديث جديد، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 53 قتيلا، بينهم 14 طفلًا و3 نساء و320 إصابة.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.