الملك سلمان وولي عهده يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

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ايلاف من الرياض: قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في البرنامج التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتأتي هذه البادرة في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن الملك سلمان وولي عهده، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز عمل على تأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء -المركز الوطني للكلى سابقا-، استشعارا منه لمعاناة مرضى الفشل الكلوي وتزايد أعدادهم، وأهمية توسيع دائرة التبرع بالأعضاء لتشمل جميع مرضى الفشل العضوي النهائي، ولفتح باب الأمل أمام قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد (قلب، كبد، كلى، رئة) وغيرها.

وتُشكل مبادرة الملك سلمان وولي العهد في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء، لفتةً حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تُعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المُجتمع السعودي، كما تأتي داعمةً لتعزيز مستويات الصحة العامة وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المُعقدة والإسهام في رفع نسب نجاحها مستقبلًا .