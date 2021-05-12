الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد: أربع سنوات من الازدهار

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ايلاف من الرياض: يتزامن اليوم الذكري الرابعة لبيعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز .و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودي،هاشتاق ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد احتفالا بولي العهد .

وتتزامن هذه الذكرى مع الاحتفال بمرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية 2030. الرؤية التي حققت وما زالت نجاحا ً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

فما زالت خطط التطوير والتنمية متواصلة وبرامج الإصلاح مستمرة على الرغم من العديد من الأزمات الاقتصادية الدولية من انخفاض أسعار النفط إلى وصول جائحة كورونا والتي كانت فيه المملكة نموذجاً يحتذى به في التعامل مع جائحة كورونا.

ازدهار اقتصادي وحرب على التطرف

أظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد توجّهات انفتاحية فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ودخولِ الملاعب، وانهاء نظام الولاية على المرأة ، وتوليها مناصب قضائية .

وتحدّث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة ما يسميه التشدد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليًا بالصحوة-

وكان أحد أهم مشاريعه هو خطة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل الإقتصاد يرتكز على الاستثمار، بالإضافة إلى عدم اعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد.

في 2017، أختير عبر مجلة تايم الأمريكية كشخصية العام باختيار القراء. كذلك اختارته المجلة الأميركية فورين بوليسي من ضمن القادة الأكثر تأثيرًا في العالم ضمن قائمتها السنوية لأهم مائة مفكِّر في العالم لعام 2015. وفي عام 2018، قامت مجلة فوربس باختياره ضمن قائمة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم.