شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى لدى روسيا: الوضع بالقدس الشرقية قد يخرج عن السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تخشى أن يخرج الوضع بالقدس الشرقية عن السيطرة.

وأضاف نوفل خلال خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الأربعاء، "نخشى أن تخرج الأحداث عن السيطرة تمامًا، والآن آمل أن يجبر موقف الدول العربية والمجتمع الدولي إسرائيل بطريقة ما على وقف هذه السياسة".