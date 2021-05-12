الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيا من الضفة الغربية

وقال نادي الأسير، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضفة منذ شهر يناير من العام الجاري، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي نفذت في القدس يوم الأحد الماضي، موضحا أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، وهددت مجموعة من عائلات الأسرى المحررين، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، وأن غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات بينهم صحفيان.