شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات عربية مع الرئيس الفلسطينى لبحث تطورات الأوضاع فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقي برهم صالح، خلال اتصال هاتفي، اجراه اليوم مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، تطورات الاوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية من قوات الاحتلال الإسرائلية.

وأكد الرئيس العراقي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، موقف بلاده الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل حقوقه المشروعة كاملة.

وشدد على ضرورة العمل المشترك والفاعل من اجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها، مدينا القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية المُصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف، فضلا عن ضرورة وقف الاعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين، المنافية لحقوق الانسان والقانون الدولي.

ومن جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره العراقي، على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، معرباً عن تقديره لمواقف العراق ازاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التطورات الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، وقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجانبين بحثا أيضا الاعتداءات الاجرامية لقوات الاحتلال بحق المُصلين في المسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح، وما يجري الآن من تصعيد اسرائيلي خطير ومرفوض على قطاع غزة.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور المشترك، للعمل من أجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وتبادل الجانبان التهاني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.